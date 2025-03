Pordenone al voto, alle 19.45 su Telefriuli candidati sindaco a confronto

Sanità, grandi opere, sicurezza, rilancio del centro, della periferia e politiche dedicate a giovani ed anziani. Questa sera su Telefriuli, a partire dalle 19.45, non perdete il confronto tra i quattro candidati sindaci di Pordenone. In studio, intervistati da Alberto Comisso, si confronteranno Alessandro Basso (sostenuto dal centrodestra) Nicola Conficoni (sostenuto dal centrosinistra), Anna Ciriani, spinta dalla civica AmiAmoPordenone, e Marco Salvador di Pordenone Salvador sindaco. Non mancheranno, inoltre, spunti relativi all’avvicinamento a Pordenone capitale della cultura italiana 2027.