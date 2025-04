Pordenone: auto finisce ruote all’aria nel fosso, grave la conducente

Grave incidente stradale oggi pomeriggio a Pordenone. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale due auto si sono scontate all’intersezione tra via Maestra Vecchia e Vial Grande. La causa dovrebbe essere riconducile ad una mancata precedenza.

Un’auto, condotta da una cittadina Italiana, è finita ruote all’aria nel fosso che costeggia la strada. La conducente è stata estratta dall’abitacolo dai vigili del fuoco. È stata condotta in condizioni serie all’ospedale di Pordenone. Illese invece l’altra automobilista, una cittadina americana.