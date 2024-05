Pordenone celebra Ottavio Bottecchia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In occasione del centenario della vittoria del Tour de France di Ottavio Bottecchia, a Pordenone sono in programma numerosi eventi che si svolgeranno da qui fino a settembre per celebrare quell’importante ricorrenza.

Gran parte degli eventi in programma si terranno tra il 7 e il 9 giugno. Poi, a settembre, sono in programma un convegno sportivo, un concorso con le scuole e la realizzazione di uno spettacolo teatrale su Bottecchia sempre per le scuole.