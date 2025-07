Pordenone, contributi dal Comune per spese veterinarie sugli animali domestici

Il Comune di Pordenone ha avviato un bando per l’assegnazione di contributi economici con cui aiutare i cittadini nelle spese veterinarie sostenute durante il 2024 per i propri animali domestici. La misura vale anche nei casi di felini non censiti nati prima del 2016.

Due i canali disponibili: il primo è riservato ai cittadini over 65 con ISEE pari o inferiore a 25 mila euro; il secondo riguarda tutti gli altri cittadini con ISEE pari o inferiore a 12 mila euro. Le domande vanno presentate da martedì 15 luglio a sabato 31 gennaio 2026.