Pordenone, controlli in stazione: trovati droga e un coltello

Droga sequestrata e una minorenne denunciata per possesso di un coltello ieri sera nella zona della stazione ferroviaria a Pordenone.

Gli uomini dell’Arma, supportati dal cane antidroga “Garwin” del nucleo cinofili carabinieri di Torreglia, hanno controllato più di cento persone. Una minorenne, che inizialmente ai Carabinieri aveva fornito false generalità, è stata trovata in possesso di un coltello a serramanico ed è stata denunciata.

Da ottobre a oggi sono state inoltre arrestate tre persone per detenzione ai fini di spaccio. Sequestrati in questo periodo circa 350 grammi di hashish, marijuana e cocaina e alcune pastiglie di MDMA.