Pordenone: denunciate 5 persone per patenti false

La Polizia di Stato di Pordenone ha denunciato cinque persone per l’utilizzo di patenti false. Gli illeciti sono stati scoperti durante controlli stradali e presso gli Uffici della Motorizzazione Civile, dove i documenti contraffatti venivano presentati per la conversione in patenti italiane.

I denunciati, tutti di nazionalità straniera e residenti nel pordenonese, avevano cercato di convertire patenti comunitarie false emesse da Polonia, Slovenia e Portogallo. Si tratta di uno cittadino spagnolo, un pakistano, un kossovaro, un nigeriano e una donna ucraina. Le verifiche tecniche hanno confermato la falsità dei documenti, forse ottenuti attraverso un servizio online illegale. Sarà la Procura della Destra Tagliamento ad approfondire le modalità attraverso le quali le falsi patenti sono state realizzate e acquisite.

I cinque indagati, oltre ai procedimenti penali e al fermo del veicolo per tre mesi, saranno puniti con una multa che può raggiungere i 5.100 euro.