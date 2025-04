Pordenone, domiciliari per un giovane rapinatore

La Polizia di Stato di Pordenone ha eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un diciannovenne del luogo coinvolto, assieme ad altri minori, in tre azioni criminose. Gli episodi di violenza risalgono al mese scorso. Prima, assieme a tre minori, il giovane ha tentato di rapinare, sotto la minaccia di un coltello, un coetaneo nei pressi della stazione delle corriere di Pordenone. Poche ore dopo, lo stesso soggetto ha rapinato un ventenne nei pressi di un ristorante in centro città. Due giorni dopo, poi, ha aggredito un ventenne che ha cercato di rapinare. Tutte azioni violente commesse per appropriarsi di oggetti di modico valore come auricolari, telefoni e sigarette. Le giovani vittime hanno riportato lesioni guaribili in dieci giorni.