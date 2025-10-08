  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
mercoledì 8 Ottobre 2025
ULTIM'ORA
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Pordenone e Azzano Decimo più vicine con una pista ciclabile
“Non è Silicon Valley. È Manufacturing Valley. Il Nordest che innova”
Vino: New York mercato strategico per aziende Fvg
Associazioni: dal Consiglio regionale 1,8 milioni e aumentano i finanziamenti
Lavoro: Rosolen, imprese e under 35 si incontrano a Pordenone
Da Monfalcone, al via la terza fase del Distretto del Commercio...
Al via i lavori Polis nell’Ufficio postale di Mereto di Tomba
Lignano – Karate: presentato il ’50° F.E.W. International Championship Italy 202
Certificazioni di genere in azienda, nei comitati guida ci vanno anche...
Province, slitta il voto alla Camera: attacchi del Pd
Cronaca

Pordenone e Azzano Decimo più vicine con una pista ciclabile

Oggi l'assessore regionale Amirante ha compiuto un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento del progetto.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una pista ciclabile collegherà Pordenone e Azzano Decimo. Un’opera attesa e, allo stesso tempo, importante per la sicurezza di chi si muove in bicicletta: dagli studenti ai lavoratori fino ai tanti cicloturisti che attraversano il Friuli Venezia Giulia.

In corrispondenza del ponte sul fiume Meduna esiste, però, oggi una strettoia che rende difficoltoso il passaggio: sono state già poste le basi per un percorso continuo e sicuro, capace di valorizzare la mobilità sostenibile e l’intermodalità tra i centri abitati del territorio.

Oggi l’assessore regionale Cristina Amirante ha effettuato un sopralluogo con il sindaco di Azzano Decimo, Massimo Piccini, i tecnici comunali e i funzionari di Fvg Strade, per verificare lo stato di avanzamento della progettazione e definire i prossimi passaggi operativi.

Già con l’assestamento del 2023 la Regione ha stanziato fondi a favore di Fvg Strade per la progettazione del tratto mancante della ciclovia di interesse regionale, che permetterà di completare l’asse tra i due comuni.

