Pordenone e Azzano Decimo più vicine con una pista ciclabile

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una pista ciclabile collegherà Pordenone e Azzano Decimo. Un’opera attesa e, allo stesso tempo, importante per la sicurezza di chi si muove in bicicletta: dagli studenti ai lavoratori fino ai tanti cicloturisti che attraversano il Friuli Venezia Giulia.

In corrispondenza del ponte sul fiume Meduna esiste, però, oggi una strettoia che rende difficoltoso il passaggio: sono state già poste le basi per un percorso continuo e sicuro, capace di valorizzare la mobilità sostenibile e l’intermodalità tra i centri abitati del territorio.

Oggi l’assessore regionale Cristina Amirante ha effettuato un sopralluogo con il sindaco di Azzano Decimo, Massimo Piccini, i tecnici comunali e i funzionari di Fvg Strade, per verificare lo stato di avanzamento della progettazione e definire i prossimi passaggi operativi.

Già con l’assestamento del 2023 la Regione ha stanziato fondi a favore di Fvg Strade per la progettazione del tratto mancante della ciclovia di interesse regionale, che permetterà di completare l’asse tra i due comuni.