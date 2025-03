Pordenone è capitale della cultura, piace a tutti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Pordenone capitale italiana della cultura 2027 piace. Il giorno dopo la nomina arrivata direttamente dal ministro Giuli, l’entusiasmo è alle stelle. A mostrare interesse, in particolare, sono giovani e studenti.

E se per quelli che risiedono in città questa incoronazione rappresenta la classica ciliegina sulla torta, come la possibilità di far conoscere ai tanti quel piccolo angolo del Nordest, per chi a Pordenone frequenta l’università ma è arrivato da lontano la nomina viene vista con soddisfazione e, perché no, quasi con un briciolo di incredulità.

Insomma, tutti a plaudire per questo incredibile risultato. E questa volta non ci sono campanilismi che tengano