Pordenone e Gorizia trainano la crescita del Pil regionale

Le province di Pordenone e Gorizia trainano il Friuli Venezia Giulia piazzandosi rispettivamente con il +0,88% ed il 0,84% al sesto e all’ottavo posto in Italia per crescita del Pil 2024. A dirlo è l’Ufficio Studi della Cgia di Mestre: i dati dicono che la nostra regione è al nono posto in questa speciale classifica con un soddisfacente + 0,67%, percentuale che rappresenta la media tra le prospettive delle due province già citate e quelle di Udine e Trieste, che si fermano nel primo ad un +0,46% e nel secondo caso ad un risicato +0.09%. Ma gli indicatori economici evidenziano sempre più come anche il Friuli Venezia Giulia faccia parte del nuovo triangolo industriale del Paese, con il baricentro del sistema produttivo che si è decisamente spostato verso Nordest.

E ad evidenziarlo c’è una statistica riguardante i dati Aiscat sui flussi di traffico giornalieri aggiornati al primo semestre 2023 riguardanti le autostrade di questa parte dello Stivale.

Ovviamente c’è anche il rovescio della medaglia: con tanti Tir per strada molte infrastrutture viarie, anche del Friuli Venezia Giulia, sono “soffocate” dal traffico, dall’inquinamento e presentano una soglia di rischio incidenti stradali molto elevata.

Infine, un altro dato soddisfacente riguardante l’economia regionale, sempre secondo gli studi della Cgia di Mestre, rispetto al 2019, tutte le province del Friuli Venezia Giulia hanno recuperato abbondantemente gli effetti negativi prodotti dal Covid. La performance più importante è stata registrata a Trieste (+9,22 per cento). Seguono Pordenone (+4,47 per cento), Gorizia (+4,16 per cento) e Udine (+3,93 per cento).