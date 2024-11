Pordenone, il Natale in 300 eventi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Cultura, musica, teatro, attività per bambini, mostre, sport, intrattenimento e tanti momenti divertenti per trascorrere le festività in allegria e spensieratezza.

Un cartellone ricco, con 300 eventi per tutti i gusti, è animerà Pordenone dal 29 novembre al 6 gennaio.

L’inaugurazioneè in programma venerdì 29, alle 18, con l’accensione del grande albero in piazza XX Settembre. Si darà il via, poi, alle speciali video proiezioni sui palazzi della piazza e all’apertura delle tradizionali casette.

Inoltre sarà aperta la pista di pattinaggio sul ghiaccio dove si terrà l’esibizione dei personaggi della Disney.