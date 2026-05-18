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Pordenone: l’università trasloca al Valle Center

Dal prossimo anno accademico.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Dal prossimo anno accademico, il centro direzionale “Gino Valle” cambierà radicalmente volto, trasformandosi nel nuovo cuore pulsante della vita universitaria di Pordenone. L’annuncio è stato dato questa mattina, dal sindaco e dal prefetto, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede dell’Agenzia delle Entrate. E’ nel vecchio palazzo dell’amministrazione finanziaria che avverrà il trasferimento di gran parte delle attività didattiche: un’operazione strategica, che punta a ridefinire l’identità urbanistica e sociale del centro cittadino.

I numeri del progetto disegnano una vera e propria cittadella degli studi. Il nuovo campus si svilupperà su una superficie complessiva di 5mila metri quadrati.

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