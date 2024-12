Pordenone, l’uomo accoltellato e la compagna: “Abbiamo paura”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Adesso abbiamo paura”. A dirlo sono l’uomo – un rumeno di 32 anni – che giovedì sera è stato accoltellato da un connazionale e la sua compagna. Chiusi nella loro di casa di via Lemne, dove c’è stata l’aggressione a colpi di coltello non escono dalla porta. Lui si limita a dire “non sto bene, ho dolori molto forti” toccandosi la nuca e il costato dove è stato colpito. Forse gli servirà un uovo accesso in ospedale a Pordenone, dove è stato dimesso venerdì con una prognosi di 15 giorni. E’ lui che è voluto subito tornare nel palazzo dove viveva anche il suo ex collega, Robert Tudor 31 anni, arrestato sabato dalla squadra Mobile della Questura di Pordenone e ora agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico in un’abitazione lontana dal quartiere Cappuccini. La compagna e il 32enne non vogliono essere ripresi, per paura di ulteriori ripercussioni ma lei ammette: “A ogni macchina che passa ci spaventiamo”, nei suoi occhi c’è ancora la lite tra i due uomini e i fendenti che hanno lasciato il compagno coperto di sangue, i primi fuori casa, poi lungo la strada verso la sede della croce rossa. “Avena felpa e giubbotto a proteggerlo, altrimenti non sarebbe qui, dice, gli ha sfiorato giugulare e polmone. Io ho urlato e provato a dividerli. Poi l’altro è tornato a casa sua come niente fosse”.

Intanto le indagini vanno avanti. L’accusa per il Tudor è, al momento, di tentato omicidio, ma la Procura di Pordenone, che coordina le indagini ha disposto una valutazione medica per capire se i fendenti erano potenzialmente mortali, in caso contrario il reato potrebbe essere meno pesante, ovvero lesioni aggravate. Il fatto, stando a quanto raccolto, sarebbe avvenuto per vecchie ruggini tra i due, compagni di lavoro fino allo scorso settembre e vicini di casa in pessimi rapporti. Le telecamere della via hanno immortalato parte della scena e fornito agli investigatori elementi utili per ricostruire la dinamica. Le indagini proseguono, in attesa di definire correttamente le responsabilità.