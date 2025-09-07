Pordenone Pedala, festa per 4.000

Una Pordenone Pedala capace di attrarre tutti: grandi e piccini. Pure con un 92enne ai nastri di partenza. In 4mila hanno risposto “presente” alla 52esima edizione della cicloturistica che, con i suoi 44 chilometri, ha toccato oggi, con partenza da piazza Risorgimento, i comuni di San Quirino, Roveredo in Piano, Aviano, Fontanafredda e Porcia. E, prima dell’arrivo al parco Galvani, tappa di fronte al duomo di San Marco. Con tanto di benedizione del vescovo Giuseppe Pellegrini.

Un bilancio positivo, con il patron della manifestazione, Luigi Tomadini, che ha già annunciato oggi la novità del 2026.

Soddisfatti anche i partecipanti, che hanno plaudito ad un percorso a tratti impegnativo ma particolarmente suggestivo.

In sella alla cibi, con pedalata assistita, anche il sindaco Alessandro Basso. Per lui, quella di oggi, è stata la prima Pordenone Pedala in assoluto.