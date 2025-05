Pordenone: petardo esploso allo stadio, identificato il responsabile

E’ un 49enne il responsabile del lancio di un petardo allo Stadio Ottavio Bottecchia di Pordenone, il cui scoppio ha ferito domenica 11 maggio quattro spettatori, tra i quali un minore, oltre a danneggiare una vetrata antisfondamento e il pavimento. A individuarlo è stata la polizia di Stato della città sul Noncello, in particolare la Digos, dopo un’articolata indagine. L’uomo, con precedenti specifici, è stato riconosciuto anche grazie alle ustioni riportate alle mani, compatibili con l’utilizzo dell’ordigno pirotecnico. Convocato in Questura, ha ammesso la responsabilità dell’accensione e del lancio del petardo ed è stato denunciato all’autorità giudiziaria per utilizzo di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive, lesioni personali e danneggiamento aggravato. Il Questore di Pordenone Giuseppe Solìmene ha disposto nei suoi confronti un Daspo alle manifestazioni sportive sull’intero territorio nazionale per un periodo proporzionato alla condotta.