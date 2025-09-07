Pordenone piange Angelo Luminoso, icona della città

Si è spento a 102 anni Angelo Luminoso: il professore, nativo di Licata ma di fatto pordenonese a tutti gli effetti, è stato un’icona della città del Noncello. Per anni dirigente scolastico – preside della scuola media Giovanni Antonio, dell’istituto tecnico commerciale Mattiussi e del liceo classico Leopardi – Luminoso, nel 2008, aveva ricevuto il Premio San Marco per essersi distino nel campo delle letteratura e dell’impegno sociale.

“Oggi Pordenone perde un amico, una voce importante e una presenza che non sarà dimenticata. La città tutta gli deve riconoscenza e memoria”, ha fatto sapere il sindaco Alessandro Basso.