Pordenone piange Ferruccio Nilia e Sigfrido Cescut

“Due importanti perdite per la città e per il territorio” così il Sindaco di Pordenone Alessandro Basso in

una nota di cordoglio a seguito della scomparsa rispettivamente di Ferruccio Nilia e Sigfrido Cescut.

“Ferruccio Nilia tra l’altro è stato prima Consigliere poi Assessore Comunale a Pordenone, mentre

Sigfrido Cescut è stato uno dei massimi esperti della Resistenza nel Friuli Occidentale. Mi sento di dire che il

nostro territorio è sicuramente più povero in quanto sia Ferruccio che Sigfrido erano due persone con cui si

poteva tranquillamente scambiare un’opinione in maniera democratica e serena anche nel caso in cui le idee

fossero difformi. In questo momento di profondo dolore porgo le più sentite condoglianze a nome

dell’Amministrazione Comunale alle loro famiglie”.