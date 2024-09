Pordenone, cambia il prefetto: Manno andrà a Lecce, al suo posto Lastella

Cambio della guardia al vertice della Prefettura di Pordenone. Natalino Domenico Manno lascia l’incarico in Friuli per svolgere lo stesso ruolo a Lecce. Al suo posto arriva Michele Lastella, che era vicario del Prefetto a Torino. Lo ha deciso nelle scorse ore il Consiglio dei Ministri. Manno era arrivato nella città sul Noncello circa un anno fa, il 5 ottobre, subentrando a Domenico Lione, oggi a Udine. A salutare Manno e a dare il benvenuto al nuovo prefetto, tutte le istituzioni del territorio a partire dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. “Voglio sinceramente e sentitamente ringraziare Natalino Manno per il lavoro svolto – ha detto l’esponente del Governo Meloni – In questo anno abbiamo portato avanti una leale e proficua collaborazione su tanti argomenti e questioni importanti che riguardano la nostra provincia, partendo dal carcere passando per l’università, senza mai trascurare la sicurezza e l’immigrazione. Un benvenuto a Pordenone al nuovo Prefetto Michele Lastella, sono certo che saprà ricoprire al meglio il suo incarico”. Parole sottoscritte anche dal deputato pordenonese Emanuele Loperfido.