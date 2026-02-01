  • Aiello del Friuli
  L'incrocio dei trapianti, storia d'amore e sanità
domenica 1 Febbraio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Mlacic ha scelto l’Udinese, oggi le visite. Bolla per la destra
Inarrestabile UEB! Torino battuta 72-62 con talento e maturità
Apu, vittoria pesante a Tortona con una tripla del capitano
Biker Fest International, 40 anni di motori dal 14 maggio a...
Pordenone, pronto soccorso tra i migliori d’Italia
La truffa corre sul filo, sventato colpo da 19mila euro
Carnevale, a Udine tornano i carri allegorici
Accusati di imporre il velo islamico alla figlia, assolti
Serracchiani, da Nordio risposte dure e arroganti
Ciriani, magistrati non sono nostri nemici
Cronaca

Pordenone, pronto soccorso tra i migliori d'Italia

Secondo lo studio della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un riconoscimento che arriva a poco più di un mese dalla sua inaugurazione. Il pronto soccorso dell’ospedale civile di Pordenone è tra i migliori quattro a livello nazionale. A certificarlo la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, che ha valutato le performance complessive del percorso di emergenza-urgenza. Sono state prese in esame le attività svolte da 91 reparti di pronto soccorso di nove regioni italiane. Accanto a Pordenone, per eccellenza, figurano il pronto soccorso di Padova, quello di Bassano del Grappa e quello delle Alpe Apuane.

Le quattro strutture sono state premiate nel corso dell’evento “Buone performance e buone pratiche del percorso emergenza-urgenza” in Toscana. A rappresentare il pronto soccorso dell’ospedale di Pordenone c’era la direttrice Laura De Santi.

L’indagine della Sant’Anna di Pisa ha preso in esame la percentuale di accessi al pronto soccorso inviati a ricovero con tempo di permanenza entro le otto ore, la percentuale di dimessi a domicilio con permanenza superiore alle otto ore, quella degli accessi ripetuti entro 72 ore e, non in ultimo, quella di abbandoni della struttura.

