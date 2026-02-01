Pordenone, pronto soccorso tra i migliori d’Italia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un riconoscimento che arriva a poco più di un mese dalla sua inaugurazione. Il pronto soccorso dell’ospedale civile di Pordenone è tra i migliori quattro a livello nazionale. A certificarlo la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, che ha valutato le performance complessive del percorso di emergenza-urgenza. Sono state prese in esame le attività svolte da 91 reparti di pronto soccorso di nove regioni italiane. Accanto a Pordenone, per eccellenza, figurano il pronto soccorso di Padova, quello di Bassano del Grappa e quello delle Alpe Apuane.

Le quattro strutture sono state premiate nel corso dell’evento “Buone performance e buone pratiche del percorso emergenza-urgenza” in Toscana. A rappresentare il pronto soccorso dell’ospedale di Pordenone c’era la direttrice Laura De Santi.

L’indagine della Sant’Anna di Pisa ha preso in esame la percentuale di accessi al pronto soccorso inviati a ricovero con tempo di permanenza entro le otto ore, la percentuale di dimessi a domicilio con permanenza superiore alle otto ore, quella degli accessi ripetuti entro 72 ore e, non in ultimo, quella di abbandoni della struttura.