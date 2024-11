Pordenone: risse tra giovani, controlli nei weekend in zona stazione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un presidio fisso della polizia locale fin da subito nella zona della stazione durante i weekend. Lo ha deciso l’amministrazione comunale di Pordenone, in risposta alle liti tra minorenni di cui è stata teatro sabato l’area di via Mazzini. In vista anche un ulteriore aumento dell’organico degli agenti della municipale – già passati da 39 a 52 unità – per presidiare con ancora più attenzione i punti sensibili della città.

Le decisioni sono state prese oggi dal vicesindaco reggente, Alberto Parigi, e dall’assessore alla Sicurezza, Elena Ceolin, durante un vertice in municipio al quale ha partecipato tra gli altri il comandante della polizia locale Maurizio Zorzetto.

Fatti, quelli di sabato sera, la cui gravità è stata comunque ridimensionata da Parigi e Ceolin “Non ci sono state – precisano – né mega risse, né accoltellamenti. Stando alle indagini, c’erano una ragazza ubriaca e un buon numero di ragazzini che si sono spintonati. I fatti non vanno ingigantiti, perchè ciò fa male alla città, ne tanto meno sottovalutati, perché sono comunque gravi. Il Comune – continuano – fa moltissimo sia sul fronte delle politiche giovanili, sia sul fronte del presidio costante del territorio tramite la propria polizia locale”.

Da tempo la zona di via Mazzini non presentava problemi, ma ciclicamente le criticità si ripresentano. “Da qui – dicono Parigi e Ceolin – la decisione del presidio fisso per i weekend”.

Per domani, è prevista in Prefettura una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza per discutere dell’accaduto.