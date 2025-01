Pordenone, ristoranti orientali presi di mira: due furti nella notte

Due ristornati orientali di Pordenone sono stati presi di mira dai ladri nella notte.

Brutta sorpresa questa mattina per i titolari dell’Holu Poke di Largo San Giovanni a Pordenone. A svegliarli la Polizia avvisata da alcuni passanti attorno alle 7. Quando sono arrivati sul posto i gestori hanno trovato la vetrina dell’attività distrutta dai ladri che, nella notte si sono introdotti nel ristorante rubando quanto c’era nella cassa, circa 300 euro.

Stessa sorte, anche se con minori danni alla struttura, per il ristorante giapponese “U Sushi” di via Montereale. Anche in questo caso i ladri si sono mossi con il buio. Dopo l’effrazione hanno rubato quanto c’era in cassa, circa 2mila euro non coperti da assicurazione. Su questo furto indagano i carabinieri.