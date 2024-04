Pordenone, sottopasso di via Cappuccini danneggiato: al via i lavori

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO-. Sono partiti a Pordenone i lavori per la sistemazione del sottopasso ferroviario di via Cappuccini, dal quale il 29 marzo erano caduti alcuni calcinacci. Le opere, urgenti, sono state commissionati da Rfi, proprietaria dell’infrastruttura. La prima ditta ha allestito i ponteggi che saranno funzionali alla sistemazione della volta centrale, mentre le due laterali sono rimaste regolarmente aperte al traffico. In seguito interverranno le ditte che si occuperanno della sistemazione e della messa in sicurezza dell’infrastruttura. Off-limits il transito in direzione via Codafora-via Cappuccini il che crea alcune difficoltà al traffico, nonostante la deviazione allestita dal Comune di Pordenone. Le auto che dal centro devono accedere a via Cappuccini possono farlo provenendo dalla Stazione su via Pola e svoltando a destra. I lavori di rispristino, per una cifra di oltre 400mila euro, sono stati resi obbligatori dopo il sopraluogo di vigili del fuoco e tecnici comunali e delle ferrovie e non saranno brevi, visto che il sottopasso rimarrà chiuso almeno fino al 17 maggio. La circolazione dei treni resta comunque regolare.