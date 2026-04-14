Pordenone: strappo su Borgomeduna, la maggioranza si divide

Tramonta la concordia in Consiglio comunale a Pordenone. Il piano di rinnovamento per Borgomeduna passa, ma con un segnale politico pesante: le opposizioni si astengono e metà dei gruppi di maggioranza rinuncia alla dichiarazione di voto.

Al centro dello scontro resta il nodo dei fossi non coperti e i relativi espropri. L’assessore Lidia Diomede ha difeso la scelta con i dati Arpa: “Le precipitazioni estreme aumenteranno del 42% entro il 2036; non coprire i fossi è una scelta di responsabilità tecnica”. Diomede ha poi replicato duramente alle accuse del Pd sulla mancanza di partecipazione, rivendicando la bontà di un progetto “scelto dal quartiere”.

Tensione anche sul caso Atap. Nicola Conficoni (Pd) ha tentato di colpire il sindaco Basso citando l’audizione del presidente Gaspardo: “Smentita l’ordinaria amministrazione, evitato un danno erariale sulla vendita di Arriva Udine”. La mozione è stata però dichiarata inammissibile dal presidente del Consiglio, Ribetti, per vizi di forma.

Curiosità a inizio seduta: è apparso (e subito rimosso) un recipiente di terracotta con un messaggio ironico sulla classifica dei redditi dei consiglieri, unico momento di goliardia in una serata dominata dai veleni.