Pordenone, tetto della palazzina a fuoco: 15 famiglie su 17 rientrate in casa

Quindici delle diciassette famiglie evacuate ieri mattina dopo l’incendio partito dal tetto di una palazzina in fase di ristrutturazione in via D’Annunzio, a Pordenone, sono potute rientrare nei loro alloggi. Le altre due, invece, hanno trovato ospitalità da parenti ma sarà una situazione momentanea. Nessuna persona, fortunatamente, è rimasta ferita o intossicata.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento e, qualora non dovessero essere fugati tutti i dubbi, la Procura potrebbe disporre ulteriori accertamenti. Gli agenti della Questura, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco, hanno provveduto ad identificare i lavoratori impegnati nelle operazioni di posa di una guaina sulla copertura dell’edificio, così come i responsabili della sicurezza e del cantiere.