Pordenone, l’Università al Valle Center nel 2026/2027

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È un protocollo d’intesa storico quello firmato stamane in Municipio con lo scopo di liberare parte del Centro Valle, edificio che tutti i pordenonesi conoscono come “Bronx”, affinché il Comune e la Regione lo trasformino nel futuro polo universitario cittadino. Il protocollo ha coinvolto l’Agenzia del Demanio, l’Agenzia delle Entrate, INAIL, INPS, il Comune di Pordenone, sotto la supervisione della Prefettura di Pordenone.

L’area del Bronx oggetto dell’intesa è quella attualmente occupata dall’Agenzia delle Entrate, i cui uffici verranno trasferiti negli spazi di proprietà dell’INAIL – situati nello stesso complesso – in via della Vecchia Ceramica e in piazzetta del Portello. Presenti quest’oggi il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, l’eurodeputato Alessandro Ciriani, il vicesindaco reggente Alberto Parigi, l’assessore alle finanze e bilancio Elena Ceolin, il prefetto Michele Lastella.

Riguardo ai tempi per l’attuazione del progetto, si prevede che gli studenti potranno entrare nel polo universitario cittadino a settembre 2027 fermo restando che il Comune, assieme agli altri enti statali, si è impegnato a comprimere i tempi, facendo il possibile per anticipare la data all’a.a. 2026-2027. A tal proposito è stata costituita una cabina di regia tecnica, formata dal segretario comunale Giampietro Cescon, dal dirigente ai lavori pubblici Ivo Rinaldi e dai tecnici dei vari enti coinvolti per monitorare costantemente ciascuna fase del trasferimento.

“Giungere a questa firma – sottolinea il ministro Luca Ciriani – non è stato facile poiché si sono dovute considerare le esigenze diverse di numerose Agenzie dello Stato, che hanno accettato di sostenere dei sacrifici per arrivare a questo grande obiettivo comune. Ringrazio il ministro Fitto, il presidente Fedriga e tutti coloro che hanno contribuito a destinare al Comune di Pordenone gli 11 milioni di euro necessari all’acquisto e alla riqualificazione di questa parte del Bronx. È un orgoglio avere contribuito da Roma alla realizzazione di questo grande progetto per la mia città”.

Il Centro Valle ospiterà prevalentemente i corsi di laurea dell’Università di Trieste oltre ad uno studentato e a diversi servizi, mentre l’Università di Udine occuperà principalmente gli spazi di via Prasecco. Una scelta dettata dal numero crescente di iscrizioni a Pordenone e dall’apertura di 3 nuovi corsi universitari, tra questo e il prossimo anno accademico.