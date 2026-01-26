  • Aiello del Friuli
lunedì 26 Gennaio 2026
Cronaca

Pordenone: uomo trovato morto nell'area del Bronx

Le cause del decesso ancora da accertare, gli investigatori non escludono alcuna ipotesi
Redazione
Autore: Redazione

Questa mattina il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto nella zona del Bronx di Pordenone. Sul posto sono intervenuti Carabinieri, Polizia e personale sanitario, che hanno constatato il decesso.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un uomo di mezza età, probabilmente di origine straniera. Al momento le cause della morte restano ignote e gli investigatori mantengono tutte le ipotesi aperte, compresa quella di un gesto volontario.

L'area è stata delimitata per consentire rilievi e accertamenti. Saranno le prossime ore a chiarire l'identità della vittima e la dinamica dei fatti, mentre la comunità locale resta scossa per l'accaduto.

