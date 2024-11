Porta d’Italia per Go!2025: riasfaltato l’ultimo miglio prima del valico con la Slovenia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nuovo look per la Porta d’Italia in vista di Go!2025. A 90 giorni dall’inaugurazione di Nova Gorica-Gorizia Capitale Europea della Cultura, è stato completamente ripristinato il raccordo tra la Villesse-Gorizia e la Slovenia, ovvero il tratto — lungo 600 metri — che precede il valico di Sant’Andrea, collegando l’A34 con la H4 slovena. Questo tratto stradale, simbolico per l’evento transfrontaliero, rappresenta non solo l’ultimo miglio ma anche l’unione tra due Paesi, un tempo divisi da un confine.

All’inaugurazione di questa mattina erano presenti diverse autorità, tra cui il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante e il presidente di Autostrade Alto Adriatico Marco Monaco.

“Era importante completare tempestivamente i lavori su una strada, che da tempo necessitava di una manutenzione straordinaria a causa del massiccio transito di mezzi pesanti”, ha spiegato Amirante, che ha ricordato come la Regione abbia finanziato il ripristino dell’asse, di proprietà del Comune di Gorizia. “Grazie a un’ottima sinergia tra istituzioni e Autostrade Alto Adriatico — ha proseguito Amirante — si è riusciti a completare l’opera in tempo per le festività natalizie”.

I lavori, effettuati nelle ultime settimane, hanno riguardato la sistemazione del sottofondo, il rifacimento dell’asfalto, la posa delle barriere di sicurezza e il ripristino della segnaletica. Nonostante il cantiere, la viabilità è stata sempre garantita per consentire sia i controlli sui veicoli in entrata e uscita dal territorio italiano, sia l’accesso dei mezzi alla SDAG (Stazioni Doganali Autoportuali di Gorizia).

“L’intervento, concluso in tempi record, rappresenta il nostro contributo a questo grande evento, che porterà ricadute positive sul turismo dell’area e sull’intero Friuli Venezia Giulia”, ha dichiarato il presidente di Autostrade Alto Adriatico Marco Monaco, che ha definito la A34 una delle arterie più strategiche dell’intera rete.

Da quando è stata trasformata da semplice raccordo in autostrada, l’A34 ha registrato una crescita costante nei volumi di traffico: +30% di transiti in 9 anni e un significativo incremento dei passaggi di mezzi pesanti (+63%). Un’attività sempre più crescente, che potrebbe essere compromessa nel prossimo anno e mezzo per gli imminenti lavori previsti sulla H4 slovena, dove partirà a breve un cantiere per l’installazione delle barriere antivento. Opere che inevitabilmente potrebbero far dirottare il traffico pesante su Fernetti causando anche disagi nell’anno di Go2025. Una notizia che ha fatto arrabbiare il sindaco di Gorizia, visto l’incremento di mezzi pesanti lungo l’arteria.