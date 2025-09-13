Porte sbarrate allo psicologo di Maylin, l’avvocato Tosel: “inaccetabile”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Porte sbarrate all’Icam di Venezia per lo psicologo Edoardo Genovese, incaricato dalla difesa di Maylin Castro Monsalvo, indagata dell’omicidio del compagno Alessandro Venier, morto a Gemona il 25 luglio. “Un fatto inaccettabile – dice il difensore della donna, l’avvocato Federica Tosel -. Al nostro consulente non è stato consentito l’accesso nonostante l’istituto penitenziario si fosse interfacciato con la Procura di Udine e che per l’accesso sia sufficiente, una volta depositata, la nomina dei legali”.

E’ successo questa mattina, quando i difensori della ragazza si sono recati all’Isola della Giudecca per parlare con Maylin e hanno aspettato per tre ore senza che il professionista l’abbia poi potuta incontrare. “Maylin – continua Tosel – è molto fragile e vogliamo ascoltarla sui fatti garantendole la massima tutela. Per questo abbiamo incaricato Genovese e lo psichiatra Marco Stefanutti, che la vedrà la settimana prossima. Poi loro ci daranno indicazioni su come approcciare il discorso”.

“E’ un episodio che non solo ostacola il diritto di difesa – prosegue indignato il legale – ma lede anche la dignità stessa del procedimento penale. Siamo professionisti abituati al rispetto delle regole e pretendiamo lo stesso rispetto dalle istituzioni. Chiederemo spiegazioni formali e adotteremo ogni iniziativa necessaria affinché simili episodi non si ripetano mai più. La difesa non è una concessione – conclude – è un diritto costituzionalmente garantito. E nessuno può permettersi di calpestarlo”.