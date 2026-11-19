Deve scontare quattro anni e due mesi di reclusione per aver sottratto il figlio minorenne all’ex compagna, trattenendolo all’estero, e per averla sottoposta a una lunga serie di minacce e ricatti. Ieri sera i Carabinieri hanno rintracciato e arrestato a Fontanafredda un 48enne di origine egiziana, formalmente residente nel Leccese ma di fatto domiciliato nel Pordenonese.

Il provvedimento eseguito dai militari fa seguito a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Lecce, divenuto definitivo lo scorso 6 novembre dopo che la Corte di Cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell’uomo, rendendo irrevocabile la condanna già confermata in Appello. Oltre alla pena detentiva e a 2mila e 500 euro di multa, per il 48enne sono scattate l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni e la sospensione dalla potestà genitoriale.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Pordenone.