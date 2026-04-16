Portò un minore al Civiform dietro compenso, condanna a 5 anni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ha scoperto di essere sotto processo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina solo nel 2025, a 16 anni dal fatto contestato, quando è tronato in Italia per una vacanza. L’accusa: aver accompagnato dietro compenso un minore straniero entrato irregolarmente in Friuli al Civiform di Cividale. Oggi si è concluso il processo di primo grado: il Tribunale di Udine lo ha condannato a 5 anni di reclusione, come chiesto dal pm.

Protagonista un cittadino kosovaro Herolind Morina, di 35 anni, ex ospite proprio del Civiform. Stando all’accusa, nel 2009, tre passeur gli affidarono un minore suo connazionale fatto entrare irregolarmente in Italia dalla frontiera austriaca e appena arrivato a Udine. L’uomo, allora 19enne, prese in consegna il giovane e lo accompagnò in treno fino alla città ducale e poi lo condusse nella struttura per minori non accompagnati. Il compenso, risultò dalle indagini, fu di 3mila euro.

Qualcuno dell’istituto notò l’arrivo dei due e segnalò la cosa alle forze dell’ordine. Da qui il procedimento giudiziario, che poi fu sospeso per irreperibilità. L’uomo, che intanto era tornato in patria, non ne era a conoscenza. Poi, lo scorso anno, la scoperta di essere imputato e la riapertura del processo.

Il difensore dell’uomo, l’avvocato Davide Zagni del Foro di Padova, ha annunciato appello. “Dagli atti – spiega il legale – risulta che non fu il mio assistito a prendere il denaro, ma che compì il gesto solo per aiutare un connazionale con la sua stessa storia”.