Posa della prima pietra della nuova Rsa Sereni Orizzonti a Monfalcone

Posa della prima pietra in via Galilei a Monfalcone per la nuova RSA Sereni Orizzonti. L’investimento, da 7 milioni di euro, vedrà la realizzazione di un edificio su quattro piani a forma di L e ospiterà 110 anziani non autosufficienti, distribuiti in quattro nuclei di degenza.

A presentare il progetto l’amministratore delegato di Sereni Orizzonti Gabriele Meluzzi, che ha sottolineato come la nuova costruzione sia in grado di produrre “più del 60% del proprio fabbisogno energetico annuale riducendo le emissioni in atmosfera di oltre 117 tonnellate di Co2, pari al lavoro di circa 800 alberi”. Presenti alla cerimonia anche il sindaco Luca Fasan e l’europarlamentare Anna Cisint.