Posa della prima pietra della nuova scuola a Fogliano-Redipuglia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una pioggia battente ha fatto da contorno questa mattina alla messa a terra della prima pietra del nuovo complesso scolastico di Fogliano-Redipuglia. A porre il primo mattone sono stati il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga e gli alunni della locale primaria, attualmente ospitati nella vicina struttura di Sagrado. Il progetto della nuova scuola prevede investimenti per circa 10 milioni di euro provenienti da fondi ministeriali, regionali e comunali. Lo stesso Fedriga ha evidenziato come l’intervento fosse necessario “per far andare a scuola i ragazzi in sicurezza: l’investimento della Regione è di 8 milioni e mezzo: a questa cifra si aggiunge più di un milione di euro da parte dello Stato. Una scuola sicura – ha concluso – garantisce anche una migliore qualità dell’istruzione”.Presenti all’evento anche il consigliere regionale Antonio Calligaris, già sindaco di Fogliano-Redipuglia, e l’attuale prima cittadina Cristiana Pisano, che ha spiegato come il vecchio edificio scolastico “non corrispondesse più alle recenti normative antisismiche, e quindi è stato demolito. La nuova struttura – ha aggiunto – sarà efficiente ed affidabile”.