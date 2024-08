Posaman sceglie ancora il Friuli: vacanza ‘minimal’ per Lillo / IL VIDEO

Con un nuovo video pubblicato su Instagram, l’attore comico Pasquale Petrolo, noto a tutti con lo pseudonimo Lillo, ha annunciato che si trova nuovamente in Friuli Venezia Giulia per trascorrere le ferie immerso nella natura, tra le montagne e boschi della nostra regione. Una ‘vacanza minimalista’, ha spiegato con ironia il comico del duo Lillo&Greg, molto conosciuto tra i più piccoli per aver dato vita al personaggio ‘Posaman’.

Soddisfatto per la scelta l’assessore regionale al Turismo Sergio Bini, che sui social ha dato il benvenuto all’artista che già lo scorso hanno aveva scelto una casetta tra i boschi del Tarvisiano per trascorrere le sue vacanze.