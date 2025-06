Positivo alla cocaina, minaccia il figlioletto con il coltello: è in carcere

Ha utilizzato il figlioletto, di pochi mesi, come scudo umano. Una situazione ad altissimo rischio, come riportato dalla Questura di Pordenone, che, soltanto grazie alla professionalità dei poliziotti e dei carabinieri, chiamati ad intervenire in un hotel di Cordenons per sedare una brutale aggressione, ha evitato il peggio.

Ieri, al termine dell’interrogatorio di garanzia, il gip del tribunale di Pordenone, Francesca Vortali, ha disposto nei confronti di un 32enne colombiano la misura cautelare del carcere. L’uomo, venerdì scorso, era stato arrestato con le accuse di sequestro di persona a scopo di coazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, minaccia aggravata.

Una scena drammatica quella che si sono trovati di fronte gli agenti della volanti. L’uomo, in evidente stato di alterazione, stava minacciando il figlio con un coltello. E si è lanciato contro i poliziotti con fendenti, tentando di utilizzare il minore come scudo umano.

Nonostante l’aggressività, gli stessi agenti hanno fermato il 32enne tramite l’utilizzo del taser. Successivamente, grazie all’ausilio dei carabinieri, sono riusciti a sottrarre il bimbo dalle mani del padre. Tre poliziotti e due carabinieri hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.