Posizionata nel centro di Udine la nuova statua di Carlo Sgorlon

Dopo mesi di attesa, la statua di Carlo Sgorlon, danneggiata da un camion lo scorso maggio, torna finalmente nel centro di Udine. La nuova versione, realizzata dall’artista Calogero Condello, è stata collocata davanti alla sezione moderna della Biblioteca Civica Vincenzo Joppi, in una zona pedonale per ridurre il rischio di ulteriori incidenti. L’inaugurazione ufficiale è prevista per domani, 8 ottobre, alle 12.

L’originale era stata abbattuta da un camion in manovra e, considerati i danni, era stato deciso di crearne una nuova invece di riparare quella vecchia. Il costo dell’opera, di circa 25 mila euro, sarà probabilmente coperto dall’assicurazione del veicolo coinvolto nell’incidente.

La statua era stata scelta tramite un concorso pubblico in cui la proposta di Condello si era distinta per il suo valore artistico, nonostante i ripetuti atti di vandalismo subiti fin dalla sua inaugurazione nel 2022.