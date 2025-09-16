Post istigatori e ‘ambiente ultras’, il corteo per la sicurezza ridimensionato in sit-in

La manifestazione organizzata per venerdì prossimo nel centro storico di Udine si terrà, ma in forma ridimensionata e senza la partecipazione del direttivo del Comitato Udine Sicura. Non sarà un corteo, ma un sit-in.

La sfilata, organizzata per chiedere maggiori controlli nel capoluogo friulano dopo l’accoltellamento in piazza San Giacomo del giovane imprenditore Gabriele Dusso, era finita al centro del dibattito pubblico a seguito delle prese di posizione di alcuni esponenti locali e di alcune esternazioni ‘lontane’ dal diritto di critica o opinione. Diverse le criticità connesse alla gestione dell’ordine e dalla sicurezza pubblica emerse durante il Comitato per l’Ordine e la sicurezza che si è svolto martedì mattina in Prefettura e che hanno portato il Questore Antonio de Lorenzo a modificare l’evento in una forma statica, come riferito dallo stesso organizzatore della ‘Passeggiata per la Sicurezza’, Eddi Speranza.

Tra le motivazioni vengono sottolineati tre punti su tutti: “la pubblicazione di post palesemente istigatori, successivamente cancellati dal promotore dell’iniziativa, Eddi Speranza; l’adesione all’iniziativa di un consistente numero di persone riconducibili all’ambiente ultras; le criticità presenti sul territorio comunale rivolta all’attuale Sindaco e alla relativa Giunta Comunale da parte della minoranza politica locale e da altre realtà non istituzionali afferenti a matrici ideologiche di destra”.

“Ciò dimostra che avevamo ragione nel ritenere molto preoccupanti le violente parole dell’organizzatore, giustificate invece dalla minoranza di destra”, commenta Andrea Di Lenardo, Capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra – Possibile a Palazzo d’Aronco.

Da parte sua il Comitato Udine Sicura offre il suo supporto per l’organizzazione della manifestazione con l’obiettivo di garantire una grande partecipazione di cittadini, ma il direttivo non parteciperà alla manifestazione. “Con questa scelta – si legge in una nota – dimostriamo la nostra assoluta volontà di non portare bandiere di parte, ma di avere un solo e chiaro obiettivo: migliorare la sicurezza nella nostra città. Riteniamo che la sicurezza rappresenti un problema reale. Per questo motivo abbiamo invitato il Sindaco Felice De Toni, persona capace, moderata e aperta al confronto, con l’intento di avviare un dialogo costruttivo. Siamo consapevoli che amministrare una città come Udine non sia semplice: la situazione legata alla sicurezza è complessa e non può essere risolta facilmente”.