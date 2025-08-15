Posteggia vicino il Ponte Romano per ammirare il Natisone: camper ‘ripulito’

Aveva appena posteggiato il camper per andare alla scoperta del Natisone e del Ponte Romano, a Casalai Potocco di Premariacco, quando ignoti hanno manomesso il portellone del suo camper trafugando diverso materiale. Diversi gli oggetti spariti in quella che si pensa essere stata un’azione fulminea: sono stati rubati un iPhone 15, un pc portatile, attrezzatura da campeggio e vari oggetti personali per un danno complessivo stimato in 5 mila euro. Vittima dello scasso, avvenuto ieri sera tra le 19 e le 19.30, un turista svizzero di 40 anni che ha denunciato il furto ai carabinieri di Cividale del Friuli.