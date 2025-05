Posti auto insufficienti, la sosta diventa “selvaggia”. Presto più parcheggi

Trovare parcheggi liberi in città, soprattutto nelle aree del centro, è diventato un problema. Lo sa bene chi, quotidianamente, deve spostarsi in macchina e poi deve trovare un posto dove lasciarla. Ed è così che il fenomeno della sosta selvaggia a Pordenone si è amplificato, anche se il pugno di ferro adottato dall’amministrazione comunale e da Gsm, con gli agenti di polizia locale ed ausiliari del traffico pronti a contravvenzionare i trasgressori, ha migliorato la situazione. Specie nelle zone più congestionate, come via Montereale e quindi l’area dell’ospedale civile.

A Pordenone servirebbero almeno altri 300 stalli di sosta. Le idee per realizzarli ci sono, ora la sfida è trovare la necessarie risorse finanziarie.