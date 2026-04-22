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Cronaca

Posti letto esauriti: 50 migranti continueranno a bivaccare

La comunicazione della Prefettura di Pordenone. La situazione rischia di esplodere.
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Delusione. E’ il sentimento comune che aleggiava tra chi, questa mattina, ha accompagnato in prefettura quei migranti che da lunedì, conclusa l’emergenza freddo, sono stati sfrattati da Villaregia. Una situazione che, a Pordenone, rischia di implodere. Se per il progetto accoglienza Villaregia continuerà a tenere aperti i battenti, altrettanto non sarà per chi, in quella struttura, durante i mesi più freddi ha trovato un letto e un riparo.

La delegazione, accolta dal viceprefetto, ha tratto un’amara conclusione: gli spazi per accogliere i migranti sono finiti in città. Una situazione definita inaccettabile per Luigina Perosa, di Rete Solidale, dal momento che cinquanta richiedenti asilo continueranno a bivaccare. Nei parchi pubblici così come all’esterno di alcune chiese.

Loro – i migranti – sono quasi rassegnati.

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