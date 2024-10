A Pozzuolo del Friuli partono le nuove asfaltature

A inizio novembre prenderanno il via numerosi interventi di asfaltatura a Pozzuolo del Friuli. Cafc ha infatti concluso il terzo lotto dei lavori per la sostituzione delle condotte fognarie e ora procederà con la riasfaltatura di molte strade a nord dell’abitato e nel centro del paese, inclusa la centrale piazza Julia. Le vie interessate saranno: via della Cavalleria, via Udine, via Castelli, via Vittoria, via Bierti, via Sabbatini, via Petri e via Lestizza.

Ma le asfaltature non finiscono qui: il sindaco Gabriele Bressan, assieme al Vice Sindaco con delega alla viabilità Stefano Nazzi, ha infatti annunciato che il Comune sta pianificando nuovi interventi per migliorare il manto stradale anche in diverse frazioni del territorio comunale. Opere che saranno affidate a breve.

Nel prossimo futuro, inoltre, è intenzione dell’amministrazione sollecitare AUSIR e CAFC affinché si proceda con il 4° lotto per il completamento dell’infrastruttura a Pozzuolo, oltre che nei tratti mancanti di Cargnacco, di cui CAFC ha appena presentato un primo progetto di fattibilità.