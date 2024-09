Pozzuolo del Friuli fa rete, il Comune sbarca sugli smartphone

Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp e un sito rinnovato. Il Comune di Pozzuolo del Friuli prosegue la sua digitalizzazione. Oltre a sbarcare sui social media, l’amministrazione guidata dal sindaco Gabriele Bressan ha deciso di migliorare la comunicazione con i suoi cittadini attraverso le App di messaggistica più utilizzate in Italia. Inoltre, entro fine settembre sarà rinnovato anche il sito del Comune. Il portale si presenterà con un veste grafica più ordinata e pratica.

Si tratta di tanti piccoli tasselli utili a migliorare il rapporto tra l’Ente locale autonomo, i residenti, le imprese e le numerose associazioni che vivono e animano Puçui, Cargnacco, Carpeneto, Sammardenchia, Terenzano e Zugliano. “Lo renderemo un servizio di comunicazione istituzionale e non della giunta – premette il primo cittadino -. Daremo spazio agli eventi, alle ordinanze, alle allerte e alle informazioni utili e di servizio per chi vive e lavora nel territorio”. “Amministrazioni anche più piccole di Pozzuolo – prosegue Bressan – ci hanno preceduto, comprendendo quanto sia importante instaurare un filo diretto con i cittadini. Noi, adesso, tenteremo di colmare questa lacuna partendo in maniera organizzata, anche grazie al contributo del consigliere Matteo Zucco, che ho delegato all’Informazione. Si tratta di strumenti semplici e accessibili a persone di tutte le età. Promuovono un maggior coinvolgimento e permettono di ricevere in tempo reale notizie e avvisi di pubblica utilità insieme a tutti gli aggiornamenti sulla vita di Pozzuolo del Friuli. Dotiamo finalmente l’Ente di una struttura organizzata, una piattaforma di comunicazione – sottolinea Bressan – che potrà essere presa in mano anche dalle amministrazioni che ci seguiranno.”

I canali sono già attivi e iscriversi è semplice e gratuito per tutti gli utenti. Gli interessati potranno seguire le news accedendo ai link https://whatsapp.com/channel/0029VamRzeUH5JM0M57LJE2d per il canale Whatsapp e https://t.me/comunepozzuolodelfriuli per il canale Telegram. Per Facebook e Instagram, invece, sarà necessario mettere rispettivamente un ‘Mi piace’ sulla pagina https://www.facebook.com/pozzuolodelfriuli e un ‘Follow’ al profilo https://www.instagram.com/pozzuolodelfriuli/, attivando possibilmente l’opzione ‘preferiti’.