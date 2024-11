Pradamano dà il via al Natale con due giorni di festa

A Pradamano, in Piazza della Chiesa, arriva l’ormai classico anticipo di Natale, che tra mercatini e spettacoli, culminerà con l’attesa sfilata degli Skaupaz Toifl, figure demoniache che richiamano i celebri Krampus.

“Aspettando il Natale” inizia oggi con l’apertura delle bancarelle natalizie, dove si potrà respirare il clima festoso e acquistare prodotti artigianali. A rendere ancora più dolce il pomeriggio sarà la “Merenda Nutellosa”, seguita da un momento di raccoglimento con la messa dedicata a Santa Cecilia. La musica avrà un ruolo da protagonista con un concerto che vedrà esibirsi giovani musicisti, allievi e insegnanti della Scuola di Musica, in onore della patrona della musica. La giornata si concluderà con una cena delle associazioni, un’occasione per riunirsi e vivere la comunità.

Domani, sabato 23 novembre, la festa entrerà nel vivo con un programma ancora più ricco e coinvolgente. La mattina sarà dedicata alla solidarietà con l’autoemoteca dell’AFDS e la camminata simbolica contro la violenza sulle donne, seguita dal flash mob “Nati per leggere”, un’iniziativa pensata per avvicinare i più piccoli alla lettura. Dopo l’aperitivo offerto dal sindaco e l’inaugurazione della nuova area sgambamento cani, accompagnata da un’esibizione dell’ASD Malina Dog, il pomeriggio offrirà intrattenimenti per tutta la famiglia.

Tra slitte natalizie, il simpatico Olaf, il mercatino dei ragazzi e la Casa di Babbo Natale, i bambini potranno vivere momenti indimenticabili, consegnando le proprie letterine direttamente agli elfi. Non mancheranno attrazioni per i più grandi, con uno spettacolo di fuoco e luci a LED e un angolo fotografico perfetto per immortalare i ricordi. La musica tornerà a dominare la scena con il concerto del Corpo Bandistico Santa Cecilia, preludio all’accensione dell’albero di Natale, che illuminerà Piazza della Chiesa in un clima di festa.

Il momento clou della giornata sarà alle 18, con la spettacolare sfilata degli Skaupaz Toifl. Queste figure demoniache, radicate nella tradizione friulana, animeranno le strade con un corteo unico nel suo genere. Partendo da Piazza Zardini e concludendo il loro percorso in Piazza della Chiesa, gli Skaupaz Toifl porteranno con sé il fascino oscuro delle antiche leggende, regalando un evento emozionante e suggestivo.

La giornata terminerà con una grande cena aperta a tutti, ideale per condividere il calore del Natale e scambiarsi auguri in un’atmosfera conviviale.

Ma il Natale a Pradamano non si ferma qui. I prossimi appuntamenti vedranno un calendario ricco di eventi: un concerto con l’orchestra AUDiMuS il 30 novembre, lo spettacolo teatrale “Babbo Natale e lo Schiaccianoci” il 4 dicembre e il pranzo dedicato agli anziani l’8 dicembre. Tra i momenti più attesi, ci sarà il concerto gospel “The Messengers MASS Choir” il 13 dicembre e il tradizionale Concerto di Natale, intitolato “Al cinema con la banda”, il 14 dicembre.