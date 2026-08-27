Pre-apertura della caccia, scatta il piano dei controlli

Controlli rafforzati in tutto il Friuli Venezia Giulia per la pre-apertura della stagione venatoria, fissata per il 2 settembre. Per l’occasione, Federcaccia Fvg schiererà una quarantina di guardie per vigilare sul rispetto delle norme e prevenire comportamenti illeciti.

Le verifiche riguarderanno in particolare la validità della licenza, la copertura assicurativa e il pagamento della tassa governativa. Attenzione anche alle distanze di sicurezza: almeno 100 metri da abitazioni e luoghi di lavoro, 50 metri da strade e ferrovie e 150 metri quando lo sparo è diretto verso queste infrastrutture. I cacciatori dovranno inoltre evitare danni ai campi coltivati e raccogliere bossoli e involucri.

“Il servizio è orientato soprattutto alla prevenzione”, precisa il coordinatore regionale Salvatore Salerno riferendo che “le guardie resteranno operative durante tutto l’anno.” A fine settembre, inoltre, partirà anche un nuovo corso di formazione per la formazione delle nuove guardie venatorie.