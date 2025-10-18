Precenicco si ferma per Alice: palloncini bianchi per i suoi funerali

GUARDA IL VIDEO Precenicco si ferma per dire addio ad Alice Morsanutto, la studentessa di 17 anni travolta e uccisa a pochi passi da casa mentre andava a prendere la corriera per la scuola.

Circa 600 persone si sono raccolte nella chiesa di San Martino Vescovo per darle l’ultimo saluto: i compagni di classe del liceo artistico “Sello” di Udine, gli amici di sempre, i ragazzi del centro di aggregazione giovanile, insegnanti e cittadini commossi.

Durante la cerimonia, palloncini bianchi si sono alzati in cielo tra un lungo applauso e le parole cariche d’affetto di chi l’ha conosciuta: “Grazie Alice, per tutto quello che hai donato. Per non aver aspettato di crescere per amare.”

Il Comune di Precenicco per questa giornata ha proclamato il lutto cittadino: bandiere a mezz’asta, un minuto di silenzio nelle scuole e l’invito a sospendere ogni attività.

Tra dolore e commozione, il ricordo di Alice resta vivo nelle parole dei suoi amici: “Non ti dimenticheremo mai.”