Precipita con l’auto in un dirupo, l’auto penzola sul burrone: salvata 52enne

Una donna di 52 anni alla guida della sua auto è finita in un dirupo a Mezzomonte di Polcenigo. L’incidente si è verificato attorno alle 11. La signora, residente nella zona, stava percorrendo una strada non asfaltata secondaria quando ha perso il controllo del mezzo, precipitando per 15 metri e fermandosi in bilico su una pianta. Nessun danno per lei, che però era piuttosto scossa all’arrivo dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il veicolo con le loro funi d’acciaio, visto che l’auto poteva precipitare ulteriormente nel burrone. A intervenire anche gli uomini del Soccorso Alpino di Pordenone che si sono calati con le corde per recuperare l’automobilista. L’operazione di recupero è durata un paio d’ore. La donna, visitata dal personale dell’elisoccorso regionale, è stata consegnata all’ambulanza che l’ha portata all’ospedale di Pordenone per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri.