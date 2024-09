Precipita da un palazzo in centro a Pordenone, muore ragazza di 23 anni

Tragedia a Pordenone. Una ragazza di 23anni ha perso la vita dopo essere precitata dall’alto, cadendo dalla finestra di un’abitazione di Corso Vittorio Emanuele in una corte interna del palazzo. Il volo le è stato immediatamente fatale. L’episodio è accaduto poco dopo le 13. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando di Pordenone, la Scientifica e il medico legale che ha eseguito un esame esterno sulla salma. Sono molte le ombre attorno alla vicenda, tanto che gli investigatori tengono aperta ogni pista, dal gesto estremo a una caduta accidentale o altro. Sono stati raccolti tutti gli elementi che possano risultare utili a un’eventuale indagine. L’area è stata posta sotto sequestro in attesa di ulteriori riscontri che gli uomini dell’Arma stanno confrontando, anche attraverso alcune testimonianze raccolte in ambito familiare e non solo. Del fatto si è sparsa la voce in città, creando grande commozione, anche se le mura del palazzo e il cortile interno dove si è compiuta la disgrazia hanno contribuito a tenere la scena lontana da occhi indiscreti. Le indagini sono ancora in corso e i carabinieri contano di fare luce sull’intera vicenda nelle prossime ore.