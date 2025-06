Precipita da una altezza di 7 metri, elitrasportato a Udine

Un 21enne nativo del Kosovo ma residente a Trasaghis è rimasto gravemente ferito ieri nel tardo pomeriggio a causa di una caduta da una altezza di sette/otto metri alle cascate di Crosis, in località Ciseriis a Tarcento. Il giovane, che si trovava vicino alla cascata, ha deciso di lanciarsi verso l’acqua del torrente Torre ma ha perso l’equilibrio ed è scivolato rovinosamente a terra. L’impatto con il suolo gli ha procurato lesioni agli arti inferiori, al bacino e alla colonna vertebrale. E’ stato elitrasportato all’ospedale di Udine in codice rosso. Non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, l’elisoccorso e i volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.