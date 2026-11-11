Precipita dal lucernario che pulisce, ferito pizzaiolo

Infortunio sul lavoro oggi in via Gramsci ad Aviano, dove è rimasto ferito un uomo di 60 anni, titolare di una pizzeria. Secondo una ricostruzione, le lastre della copertura dell’area di proprietà, su cui si trovava per alcuni lavori di pulizia, hanno ceduto sotto i suoi piedi, facendolo precipitare per otto metri nel garage condominiale sottostante.

L’uomo, soccorso dal personale sanitario inviato dalla centrale operativa Sores Fvg, intervenuto con ambulanza, automedica ed elicottero, ha riportato un trauma cranico commotivo e uno al torace. È stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Udine: non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche vigili del fuoco, polizia locale e ispettori dell’Azienda sanitaria, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.