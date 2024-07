Precipita in un dirupo sotto il Cimon di Palantina: morto un 28enne

Un escursionista di 28 anni originario di Maniago, M.B le iniziali del suo nome, è morto nella notte in seguito ad una caduta sotto il Cimon di Palantina, nei pressi di Forcella Colobera ad un’altitudine di poco meno di duemila metri nel territorio veneto del Comune di Tambre. Il giovane era partito ieri da Piancavallo: l’ultimo contatto risaliva alle 13.55 di ieri, quando aveva inviato un messaggio in cui scriveva di trovarsi nella zona di Casere Palantina. Alle chiamate successive non era stata però data risposta. Tra mezzanotte e mezza e le 4.20 del mattino le stazioni di Pordenone, Maniago e dell’Alpago del Soccorso Alpino sono state così attivate dopo che i famigliari dell’escursionista hanno segnalato il mancato rientro a casa del giovane. Le ricerche hanno portato all’individuazione della sua auto, ritrovata nel territorio di Piancavallo. Squadre di soccorritori hanno setacciato senza sosta l’area tra Friuli e Veneto alla ricerca del giovane: sotto Forcella Colombera, gli uomini del Soccorso Alpino hanno sentito il suono del cellulare del ragazzo e non lontano, a quota 1800 metri, ne hanno rinvenuto il corpo privo di vita, a seguito dei traumi riportati dopo essere ruzzolato in un ghiaione dal canalino che stava risalendo.