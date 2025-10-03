Precipita dopo il decollo, soccorso parapendista

Un parapendista è stato soccorso questa mattina, dopo essere precipitato mentre durante la fase di decollo sul Monte Valinis. La caduta è avvenuta a circa un centinaio di metri dal punto di partenza. Il pilota, un 46enne originario della provincia di Bolzano, si è procurato politraumi e un trauma cranico. L’uomo è stato soccorso con l’elisoccorso. Il team tecnico sanitario lo ha imbarellato e imbarcato con il verricello. L’infortunato subito dopo è stato ricoverato a Udine. L’incidente è avvenuto intorno alle 10 e ha visto attivarsi la stazione di Maniago del Soccorso Alpino e dei vigili del fuoco, l’ambulanza e elisoccorso.